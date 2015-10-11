السيطرة على حريق هائل بمصنع للأعلاف ببنها دون وقوع إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب فى مصنع للأعلاف ببنها، ولم يسفر الحادث عن أى خسائر فى الأرواح.

وكان رئيس مباحث مركز بنها قد تلقى بلاغا بنشوب حريق بمخزن مصنع أعلاف كائن بطريق "طحلة - دجوى" بجوار كمين دجوى بدائرة المركز، فانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده ومنع امتداده.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمخزن أعلاف يتبع شركة النيل للأعلاف والمركزات ملك المدعو محمد إبراهيم حسن مهندس، وأتت النيران على خزان زيت بطول 4 أمتار ومحول الكهرباء الخاص بالمصنع.

وبسؤال مالك المصنع علل سبب الحريق احتمالية حدوث ماس كهربائى بمحول كهرباء المخزن ولم يشتبه فى ذلك جنائيا، تم التحفظ على مكان الحريق وتولت النيابة التحقيق.