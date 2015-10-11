رئيس سبورتنج لشبونة يتهم أحد مواقع الإنترنت بالهجوم عليهم من أجل بنفيكا

(إفي): اتهم رئيس نادس سبورتنج لشبونة البرتغالي، برونو دي كارفاليو موقع "فوتبول ليكس" الالكتروني، الذي يتخذ من روسيا مقرا له ونشر بعض التفاصيل المثيرة للجدل بخصوص عدد الأندية البرتغالية، بأنه يشن "هجوما موجها ضد النادي" الذي يرأسه.

وقال دي كارفاليو لجريدة "إكسبريسو" البرتغالية الأسبوعية إن الجزء الأكبر من المستندات المسربة على هذا الموقع تخص نادي "أسود" لشبونة.

وأشار في تصريحاته "عندما يكون هناك موقع على الإنترنت يقول أنه يريد تطهير كرة القدم وأنه سيقاضي الجميع، وأنه سيكون شيء مذهل، وفجأة أرى 32 مستندا يخص نادي سبورتنج لشبونة، و 9 لنادي بورتو و 7 لنادي بنفيكا، أتسائل ما هذا؟ هذا هجوم موجه ضد نادي سبورتنج".

وبسؤاله عن ما إذا كان هذا الهجوم من قبل الغريم التقليدي، بنفيكا، رد دي كارفاليو قائلا "يجب على الشرطة أن تحقق في هذا الأمر"، ولكنه أكد على وجود "ظروف غريبة" عندما يقوم أحد المحللين الرياضيين المنتمين لبنفيكا بإظهار هذه المستندات التي تخص نادي سبورتنج على الملأ قبل أن تظهر بعد ذلك على موقع الإنترنت.

وأضاف "إنها لمصادفة غريبة أن تكون جميع المستندات الخاصة بنادي بنفيكا ليست متسقة ببعضها البعض وجميعها تتحدث عن أولا جون، من قام بهذا الفعل، فعله بدافع حبه الكبير لبنفيكا عن نادي سبورتنج".

ولم يستبعد المسئول الأول في نادي "أسود" لشبونة أي سيناريوهات محتملة، حيث أنه من المحتمل أيضا أن يكون أحد "الهاكرز" التقنيين من داخل النادي نفسه هو من قام بتسريب تلك المستندات.

ويعد هدف موقع "فوتبول ليكس"، مجهول المصدر الذي بدأ في العمل يوم 29 سبتمبر المنصرم، "كشف الجزء المتواري عن الأعين داخل كرة القدم"، حيث يقول أن الرياضة التي يعشقها ملايين من الناس "متعفنة".