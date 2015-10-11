بالفيديو تصفيات اليورو - بلجيكا وويلز يحققان تأهلا تاريخيا

(إفي): ضمن منتخبا بلجيكا وويلز التأهل لنهائيات كأس الأمم الأوروبية التي ستقام في فرنسا العام القادم.

وتأهل منتخب بلجيكا لبطولة اليورو للمرة الخامسة في تاريخه، فيما تعد مشاركة ويلز هي الأولى في تاريخها، والمشاركة الأولى في أي بطولة كبرى منذ 58 عاما.

وفاز المنتخب البلجيكي ضمن منافسات المجموعة الثانية اليوم خارج أرضه على أندورا (1-4) ليتصدر المجموعة الثانية بـ20 نقطة أمام ويلز التي حجزت مقعدها في بطولة أوروبا أيضا رغم خسارتها 2-0 في البوسنة.

حملت أهداف المنتخب البلجيكي توقيع رادجا ناينجولان، كيفن دي بروين، إدين أزار من ركلة جزاء، ولوران ديبويتري في الدقائق 19، 42، 56، و64.

وجاء هدف الشرف الوحيد لأندورا عن طريق اديفونس ليما سولو من ركلة جزاء في الدقيقة 51.

وقفزت البوسنة بفوزها على بلجيكا للمركز الثالث المؤهل لملحق التصفيات برصيد 14 نقطة متقدمة بنقطة واحدة على إسرائيل التي تجمد رصيدها عند 13 نقطة بعد خسارتها اليوم على أرضها أمام قبرص (2-1).

افتتح ميلان ديوريتش التسجيل للمنتخب البوسني في الدقيقة 71 وعزز فيداد إبيسيفيتش النتيجة في الدقيقة الاخيرة من المباراة.

وتنتظر إسرائيل مباراة صعبة في الجولة الاخيرة الثلاثاء المقبل التي سيتحدد خلالها صاحب المركز الثالث عندما تذهب لملاقاة بلجيكا على أرضها في حين تستقبل البوسنة المنتخب القبرصي.

شاهد أهداف لقاء بلجيكا وأندورا

شاهد أهداف لقاء ويلز والبوسنة والهرسك