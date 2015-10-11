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بالفيديو تصفيات اليورو - كرواتيا تضرب بلغاريا بثلاثية.. وتطارد النرويج

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بالفيديو تصفيات اليورو - كرواتيا تضرب بلغاريا بثلاثية.. وتطارد النرويج بالفيديو تصفيات اليورو - كرواتيا تضرب بلغاريا بثلاثية.. وتطارد النرويج

(إفي): فازت كرواتيا اليوم على ضيفها البلغاري بثلاثية دون رد في الجولة التاسعة بالمجموعة الثامنة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية (يورو 2016).

وسجل أهداف المنتخب الكرواتي كل من إيفان بيريسيتش، وإيفان راكيتيتش، ونيكولا كاليتيتش وذلك في الدقيقة الثانية والـ42، والـ81.

ورفع الكروات بهذا الفوز رصيدهم إلى 17 نقطة كان يمكن أن تصبح 18 لولا عقوبة خصم نقطة التي فرضها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) في وقت سابق عليهم.

وتحتل كرواتيا الآن المركز الثالث في المجموعة بفارق نقطتين عن النرويج الوصيفة بـ19 نقطة فيما تتصدر إيطاليا بـ21 نقطة.

وأمام كرواتيا فرصة لضمان الوصافة اذا ما فازت في مباراتها المقبلة مع خسارة النرويج من إيطاليا.

شاهد أهداف المباراة

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فيديو اليوم السابع

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