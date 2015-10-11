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تصفيات اليورو – تركيا تسقط التشيك.. وتعقد موقف هولندا

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تصفيات اليورو – تركيا تسقط التشيك.. وتعقد موقف هولندا تصفيات اليورو – تركيا تسقط التشيك.. وتعقد موقف هولندا

(إفي): فاجأ التركي لكرة القدم مستضيفه التشيكي بعدما فاز عليه اليوم السبت بثنائية نظيفة ضمن مباريات الجولة التاسعة للمجموعة الأولى بالتصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الأوروبية (يورو 2016) بفرنسا.

ولن تؤثر تلك الهزيمة على تأهل المنتخب التشيكي الذي كان قد حجز مقعده في نهائيات اليورو المقبل منذ الجولة الماضية بعد فوزه على منتخب لاتفيا بهدفين مقابل هدف، في الوقت الذي عزز المنتخب التركي موقعه في المركز الثالث قبل مباراته المصيرية أمام المنتخب الأيسلندي في الجولة المقبلة.

وأقيمت المباراة على ملعب "جنرالي أرينا" بالعاصمة التشيكية براج.

تقدم الضيوف في النتيجة عبر سلجوق إينان في الدقيقة 62 من عمر المباراة قبل أن

يضاعف هاكان تشالهان أوجلو من غلة الأتراك التهديفية في الدقيقة 80.

وبتلك النتيجة يتجمد رصيد منتخب التشيك عند 19 نقطة في المركز الثاني بينما يرتفع رصيد منتخب تركيا إلى 15 نقطة في المركز الثالث.

وكان منتخب هولندا قد أحيا آماله في التأهل، حتى وإن كان من خلال الملحق الأوروبي، بعدما حقق فوزا هاما خارج قواعده على حساب منتخب كازاخستان (1-2) في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أستانة" بالعاصمة الكازاخية.

ويتأجل بذلك الصراع على البطاقة الثالثة بين المنتخبين التركي والهولندي إلى الجولة الأخيرة.

ومن المقرر أن يستضيف منتخب تركيا نظيره الأيسلندي، في الوقت الذي سيستضيف فيه منتخب هولندا نظيره التشيكي، بينما ستواجه لاتفيا منتخب كازاخستان في لقاء الظل، وذلك في ختام التصفيات يوم 13 أكتوبر أول الجاري.

وسيتأهل إلى أكبر النسخ تمثيلا في تاريخ بطولات الأمم الأوروبية صاحبا المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، فضلا عن أفضل ثالث، وهو ما سيتم اختياره عبر حساب نتائج المنتخبات الخمس الأولى في كل مجموعة من أجل عدم الإضرار بالمجموعة التي تضم فريقا أقل.

وستحسم أربع تذاكر عبر ملحق فاصل تتواجه فيه المنتخبات الثمانية المتبقية من أصحاب المركز الثالث، تقام مبارياته في نوفمبر 2015 ، فيما ستبقى التذكرة الأخيرة من نصيب فرنسا المضيفة.

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