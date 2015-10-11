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طلاب مدارس المتفوقين يطالبون "الرئاسة" بتخصيص نسبة لهم للالتحاق بالجامعات

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طلاب مدارس المتفوقين يطالبون "الرئاسة" بتخصيص نسبة لهم للالتحاق بالجامعات طلاب مدارس المتفوقين يطالبون "الرئاسة" بتخصيص نسبة لهم للالتحاق بالجامعات
تقدم طلاب مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا، بمذكرة لرئاسة الجمهورية، للمطالبة بـتخصيص نسبة مرنة للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية المصرية فى العلوم والتكنولوجيا من مدارس المتفوقين بالجمهورية، للالتحاق بالجامعات الحكومية، حيث تحسب على أساس الأعداد المقرر قبولها سنويا من جملة طلاب الثانوية العامة المصرية فى الكليات العلمية والعملية التى تتناسب مع طبيعة دراسة هؤلاء الطلاب خلال المرحلة الثانوية.

وتضمنت المذكرة، أنه على سبيل الحصر (الطب – الصيدلة – طب الأسنان – الطب البيطرى – الهندسة – العلوم – الحاسبات والمعلومات) مع جبر كسر العدد إلى العدد الصحيح، ولكننا فوجئنا بأنه لم يتم جبر الكسر لخريجى المدرسة للعام الدراسى 2015/2016 وهذا ما تسبب فى نقض النسبة ودخول عدد لا يستهان به كليات لم تكن فى رغباتهم الأولى.

وطالب الطلاب بجبر الكسر إلى عدد صحيح وإعلان النسبة المرنة الخاصة بهؤلاء الطلاب فى الاجتماع الذى يعقد قبل إعلان تنسيق الثانوية المصرية العامة لتحديد عدد المقبولين بكليات القمة، لافتين أنهم بذلك سيتفادون الوقوع فى نفس الخطأ، وتوفير منح لطلاب مدارس المتفوقين، وسرعة إرسال هذه الخطابات للجامعات الخاصة والأهلية مع بداية العام الدراسى 2016/2017 لحجز حق هؤلاء الطلاب فى المنح وضمان مقاعدهم تجنبا لما حدث هذا العام، وتوفير عدد مقاعد فى الامتحان الرسمى المنعقد فى شهر يونيو، موضحين أنه باعتبار المدرستين مركزا معتمدا للامتحان فإنه سيكون من السهل حجز هذه المقاعد للطلاب وتفادى ما حدث هذا العام من تسريب أو إعادة لامتحان سابق.


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