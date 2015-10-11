أخبار عاجلة

كيف تم إحضار عرش بلقيس؟ -
مساء dmc - "غداً .... الذكرى الـــ 47 لمذبحة بحر البقر " -
مساء dmc - " إحتفالات يوم اليتيم في الجمعة الاولى من إبريل " -
القاهرة أبوظبي: نادي بلدية المحلة .. أحد الأندية الشعبية التي غابت عن الانظار -
مُلقي طفليه في ترعة بسوهاج: فارقا الحياة واسترحت من عنائهما -
وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية -
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لإنبي -
مساء dmc - أبرز العناوين المؤلمة عن تعذيب الايتام بدور الايتام يقرأها أسامة كمال -
مساء dmc - الشرطة السويدية " قتلى وجرحى في عملية دهس بسيارة نقل بأحد شوارع ستوكهولم " -
القاهرة أبوظبي: م. شريف إسماعيل - رئيس الوزراء يفتتح المشروعات الجديدة بنادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

سعد الصغير لـ"الإبراشى": هنيجى ونبوس إيديك وأسمح لى أجيب السبكى يعتذرلك

Google+ Print
سعد الصغير لـ"الإبراشى": هنيجى ونبوس إيديك وأسمح لى أجيب السبكى يعتذرلك سعد الصغير لـ"الإبراشى": هنيجى ونبوس إيديك وأسمح لى أجيب السبكى يعتذرلك
قال المطرب سعد الصغير، للإعلامى وائل الإبراشى، على الهواء بعد تعرضه لـ"لفظ خارج" من قبل المنتج أحمد السبكى: "هنجيلك ونبوس إيديك، وأوعى تزعل نفسك وأسمح لى أجيب السبكى ونيجى نعتذر لك وللشعب المصرى".

وأوضح "الصغير"، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء" تقديم الإعلامى وائل الإبراشى على فضائية دريم، أن المنتج أحمد السبكى دخل شركته وفوجئ بأحد الأشخاص يخبره بأن وائل الإبراشى، يشتم ابنه المخرج كريم السبكى على الهواء، فانفعل وقال ما قال.

أضاف سعد الصغير: "بتأسف لك ودا أخوك الكبير وأنت بتعمل خير كتير وأنت ستأخذ حقك على الهواء وبعد ذلك قرر ما تقرره وأنت ما تستاهلش كده وراعى إن الراجل متعصب وبيتعرض لحملة من الهجوم".

من جانبه رد الإبراشى، أن القضية ليست شخصية، متسائلا: "كيف نأتمن هؤلاء على السينما وكيف لرجل يعرف أن صوته سيصل للناس فى البيوت ويقول هذا اللفظ معناه إنه لا يجب أن يؤتمن على الفن والسينما".


>انفراد "اليوم السابع" يوقع "السبكى"فى مصيدة "الإبراشى"..المنتج يسب الإعلامى على الهواء ويعتذر بعدها..والأخير يرفض ويتوعده بالمساءلة..سمير صبرى:يتوعد بتقديم بلاغ.. و"مرتضى":حرية الإبداع لا تعنى الإسفاف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365