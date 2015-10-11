سعد الصغير لـ"الإبراشى": هنيجى ونبوس إيديك وأسمح لى أجيب السبكى يعتذرلك

قال المطرب سعد الصغير، للإعلامى وائل الإبراشى، على الهواء بعد تعرضه لـ"لفظ خارج" من قبل المنتج أحمد السبكى: "هنجيلك ونبوس إيديك، وأوعى تزعل نفسك وأسمح لى أجيب السبكى ونيجى نعتذر لك وللشعب المصرى".

وأوضح "الصغير"، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "العاشرة مساء" تقديم الإعلامى وائل الإبراشى على فضائية دريم، أن المنتج أحمد السبكى دخل شركته وفوجئ بأحد الأشخاص يخبره بأن وائل الإبراشى، يشتم ابنه المخرج كريم السبكى على الهواء، فانفعل وقال ما قال.

أضاف سعد الصغير: "بتأسف لك ودا أخوك الكبير وأنت بتعمل خير كتير وأنت ستأخذ حقك على الهواء وبعد ذلك قرر ما تقرره وأنت ما تستاهلش كده وراعى إن الراجل متعصب وبيتعرض لحملة من الهجوم".

من جانبه رد الإبراشى، أن القضية ليست شخصية، متسائلا: "كيف نأتمن هؤلاء على السينما وكيف لرجل يعرف أن صوته سيصل للناس فى البيوت ويقول هذا اللفظ معناه إنه لا يجب أن يؤتمن على الفن والسينما".

انفراد "اليوم السابع" يوقع "السبكى"فى مصيدة "الإبراشى"..المنتج يسب الإعلامى على الهواء ويعتذر بعدها..والأخير يرفض ويتوعده بالمساءلة..سمير صبرى:يتوعد بتقديم بلاغ.. و"مرتضى":حرية الإبداع لا تعنى الإسفاف