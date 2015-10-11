اليوم.. محكمة العقبة تنظر قضية المصرى المعتدى عليه من النائب الأردنى

تنظر محكمة مدينة العقبة بالأردن، اليوم الأحد، القضية المرفوعة من المواطن المصرى خالد السيد عثمان، المعتدى عليه من جانب النائب بمجلس النواب الأردنى وشقيقه وآخرين، فى أثناء عمله بمطعم "لبنانى سناك" بالعقبة.

أعلن عن ذلك جمال سرور، وزير القوى العاملة، الأسبوع الماضى، عقب اتصال هاتفى بـ"خالد عثمان"، فى إطار المتابعة والتواصل المستمر لقضيته من جانب الوزارة، والمستشار العمالى المصرى، بعد توكيل القنصلية محام للدفاع عنه فى القضية المرفوعة لحفظة حقوقه القانونية.

وقال "سرور"، فى تصريحات صحفية مساء الأربعاء الماضى: إنه أكد لـ"خالد عثمان"، أن وزارة القوى العاملة تقف بجانبه حتى النهاية لحصوله على كامل حقوقه القانونية ومحاسبة المسئولين عن الحادث، وأنها لن تفرط فى حق أى مصرى، وأن الحكومة تحترم مواطنيها فى الخارج والداخل وتسعى لتوفير مستوى حياة لائقة وكريمة لهم.

وأبلغ "عثمان" الوزير، خلال المكالمة الهاتفية، رغبته فى العودة إلى مصر وعدم العمل بالأردن، بعد أن مكث بها ما يقرب من 12 عاما، عاش خلالها فى هدوء وسلام.

من جانبه قال الوزير: "إذا كانت هذه هى رغبتك سوف يتم تحقيقها، فضلا عن توفير فرصة عمل مناسبة لك فى مصر".

ووجه "عثمان" الشكر لجلالة الملك عبد الله، والحكومة والشعب الأردنى، لرعايتهم واحترامهم الكامل للعمالة المصرية، مؤكدا أن الشعبين المصرى والأردنى لا تؤثر فيهما على شوائب، وأن العلاقات المتينة والراسخة التى تربط البلدين قيادة وحكومة وشعبا عصية على كل أشكال ومحاولات النيل منها أو التشويش عليها فى مختلف الأوقات والظروف.

كما وجه الشكر للوزير، والسفارة والقنصلية المصرية، والمكتب العمالى بالأردن على الجهود التى بذلت حتى الآن فى سبيل إنصافه وحفظ حقوقه.

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