أخبار عاجلة

كيف تم إحضار عرش بلقيس؟ -
مساء dmc - "غداً .... الذكرى الـــ 47 لمذبحة بحر البقر " -
مساء dmc - " إحتفالات يوم اليتيم في الجمعة الاولى من إبريل " -
القاهرة أبوظبي: نادي بلدية المحلة .. أحد الأندية الشعبية التي غابت عن الانظار -
مُلقي طفليه في ترعة بسوهاج: فارقا الحياة واسترحت من عنائهما -
وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية -
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لإنبي -
مساء dmc - أبرز العناوين المؤلمة عن تعذيب الايتام بدور الايتام يقرأها أسامة كمال -
مساء dmc - الشرطة السويدية " قتلى وجرحى في عملية دهس بسيارة نقل بأحد شوارع ستوكهولم " -
القاهرة أبوظبي: م. شريف إسماعيل - رئيس الوزراء يفتتح المشروعات الجديدة بنادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

اليوم.. محكمة العقبة تنظر قضية المصرى المعتدى عليه من النائب الأردنى

Google+ Print
اليوم.. محكمة العقبة تنظر قضية المصرى المعتدى عليه من النائب الأردنى اليوم.. محكمة العقبة تنظر قضية المصرى المعتدى عليه من النائب الأردنى
تنظر محكمة مدينة العقبة بالأردن، اليوم الأحد، القضية المرفوعة من المواطن المصرى خالد السيد عثمان، المعتدى عليه من جانب النائب بمجلس النواب الأردنى وشقيقه وآخرين، فى أثناء عمله بمطعم "لبنانى سناك" بالعقبة.

أعلن عن ذلك جمال سرور، وزير القوى العاملة، الأسبوع الماضى، عقب اتصال هاتفى بـ"خالد عثمان"، فى إطار المتابعة والتواصل المستمر لقضيته من جانب الوزارة، والمستشار العمالى المصرى، بعد توكيل القنصلية محام للدفاع عنه فى القضية المرفوعة لحفظة حقوقه القانونية.

وقال "سرور"، فى تصريحات صحفية مساء الأربعاء الماضى: إنه أكد لـ"خالد عثمان"، أن وزارة القوى العاملة تقف بجانبه حتى النهاية لحصوله على كامل حقوقه القانونية ومحاسبة المسئولين عن الحادث، وأنها لن تفرط فى حق أى مصرى، وأن تحترم مواطنيها فى الخارج والداخل وتسعى لتوفير مستوى حياة لائقة وكريمة لهم.

وأبلغ "عثمان" الوزير، خلال المكالمة الهاتفية، رغبته فى العودة إلى وعدم العمل بالأردن، بعد أن مكث بها ما يقرب من 12 عاما، عاش خلالها فى هدوء وسلام.

من جانبه قال الوزير: "إذا كانت هذه هى رغبتك سوف يتم تحقيقها، فضلا عن توفير فرصة عمل مناسبة لك فى مصر".

ووجه "عثمان" الشكر لجلالة الملك عبد الله، والحكومة والشعب الأردنى، لرعايتهم واحترامهم الكامل للعمالة المصرية، مؤكدا أن الشعبين المصرى والأردنى لا تؤثر فيهما على شوائب، وأن العلاقات المتينة والراسخة التى تربط البلدين قيادة وحكومة وشعبا عصية على كل أشكال ومحاولات النيل منها أو التشويش عليها فى مختلف الأوقات والظروف.

كما وجه الشكر للوزير، والسفارة والقنصلية المصرية، والمكتب العمالى بالأردن على الجهود التى بذلت حتى الآن فى سبيل إنصافه وحفظ حقوقه.

- المصرى المُعتدى عليه بالأردن: سأتنازل عن القضية ولم أتعرض لأى ضغط للتصالح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال "

مساء dmc - مصادر في مطار القاهرة " السودان تفرض تأشيرات دخول علي المصريين الرجال "

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

ده كلام - وصلة " رقص شرقي " نجم الغناء الشعبي سعد الصغير وسالي : أنت عقدت بنات مصر

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017

موجز أخبار مصراوي 7/4/2017