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أحمد مرتضى: "أنا لست والدى.. وإذا رفض الأهلاوية انتخابى يبقى مفيش فايدة"

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أحمد مرتضى: "أنا لست والدى.. وإذا رفض الأهلاوية انتخابى يبقى مفيش فايدة" أحمد مرتضى: "أنا لست والدى.. وإذا رفض الأهلاوية انتخابى يبقى مفيش فايدة"
قال أحمد مرتضى منصور، المرشح لمجلس النواب عن دائرة العجوزة والدقى، إنه لا يريد أن تعامله الناس على أنه المستشار مرتضى منصور، مضيفا: "أنا شخصيتى تختلف عن والدى".

وأوضح أحمد مرتضى، فى حديثه لبرنامج "القاهرة اليوم" مع الإعلامى عمرو أديب، على فضائية "اليوم"، أن هناك مرشحين أقوياء فى الدائرة ينافسوه على مقعد البرلمان مثل عبد الرحيم على والدكتور عمرو الشوبكى.

وردا على حضور لاعبى الكرة مؤتمراته الانتخابية، قال "أحمد مرتضى"، "إنهم يحضرون اغلب مناسبات فلماذا التعليق على حضورهم مؤتمراتى"، مستنكرا أن يكون تقييم المواطنين له على اعتبار أنه زملكاوى، مضيفا: "إذا امتنع الأهلاوية عن انتخابى لأنى زملكاوى بقوله يبقى ما فيش فايدة لأنى فى المقام الأول مصرى".

وأشار أحمد مرتضى منصور، إلى أنه ضد تغيير الدستور لأن الدستور المصرى جيد يمكن العبور من خلاله المرحلة الحالية، مؤكدا أن عليه دور تشريعى يجب القيام به تجاه بلده ولتحقيقه يجب على الجميع التكاتف.
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