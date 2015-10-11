شوقى السيد: ضم قوائم لمرشحين داخل مصر ضمن مصريى الخارج "مخالفة قانونية"

قال الدكتور شوقى السيد، الخبير القانونى، أن ضم بعض القوائم الانتخابية لمرشحين مقيمين داخل مصر ووصفهم بأنهم مرشحين للمصريين فى الخارج تعد مخالفة قانونية، إذا قدم طعن ضد القائمة تستبعدها اللجنة العليا للانتخابات من المعركة الانتخابية.

وأضاف السيد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن اللجنة العليا للانتخابات من حقها مراجعة أسماء أى قائمة انتخابية خلال 15 يوما من عرض كشوف للمرشحين، ومن حقها أن تطلب بتعديل القائمة وفى حال عدم تعديلها يتم استبعاد القائمة الانتخابية.

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