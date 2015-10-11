الثلاثاء.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر محرم وتحديد رأس السنة الهجرية

تستطلع دار الإفتاء المصرية، مساء بعد غد الثلاثاء، هلال شهر محرم للعام الهجرى الجديد 1437 لتحديد أول أيام السنة الهجرية.

ومن المقرر أن تقوم اللجان الشرعية والعلمية بدار الإفتاء بمختلف المحافظات برؤية هلال الشهر الهجرى الجديد وإصدار بيان شرعى بأول أيام شهر محرم.

يذكر أن مصر ملتزمة بقرارات منظمة المؤتمر الإسلامى والخاصة بالأخذ بالرؤية الشرعية فى تحديد أول أيام الشهور الهجرية، وكانت الحسابات الفلكية، قد أوضحت أن يوم الثلاثاء هو أول أيام العام الهجرى الجديد.

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