نقيب "بقالين التموين": صرف 310 ملايين جنيه فرق نقاط الخبز اليوم

أكد وليد الشيخ نقيب "بقالين التموين "، أن ممدوح عبد الفتاح، نائب رئيس هيئة السلع التموينية بوزارة التموين، أكد صرف مستحقات بقالين التموين فى مختلف المحافظات المتأخرة عن فارق نقاط الخبز لشهر أغسطس الماضى، اعتبارًا اليوم الأحد، بقيمة 310 ملايين جنيه.

وأضاف وليد الشخ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نقاط الخبز عبارة عن صرف سلع مجانية لأصحاب البطاقات التموينية مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز البدى المدعم، حيث تم صرف 180 ملايين جنيه من مستحقات بقالى التموين خلال الأيام الماضية عن شهر أغسطس، وأنه سيتم صرف باقى المستحقات البالغ قيمتها 310 ملايين جنيه اعتبارًا من اليوم الأحد.

كانت وزارة التضامن الاجتماعى، قد قررت تطبيق منظومة الخبز الجديدة فى مختلف المحافظات، والتى من خلالها يحصل المواطنون على الخبز بالكروت الذكية مع صرف سلع مجانية "نقاط الخبز" مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز بقية 10 قروش عن كل رغيف خبز يتم ترشيده.

يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار صرف نقاط الخبز الشهرية للمواطنين، والتى تبدأ من بداية كل شهر ولمدة 10 أيام، وهى السلع الغذائية المجانية التى يقوم المواطنون بالحصول عليها مقابل ما يوفرونه من حصصهم من استهلاك الخبز، وأنه يتم صرف جميع السلع الغذائية لدى البقالين التموينيين وفروع المجمعات الاستهلاكية التى تصرف نقاط الخبز.

-وزير التموين: استمرار صرف نقاط الخبز للمواطنين ولمدة 10 أيام

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