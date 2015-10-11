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تشكيل لواء جديد للقوات الخاصة ومكافحة الإرهاب فى عدن

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تشكيل لواء جديد للقوات الخاصة ومكافحة الإرهاب فى عدن تشكيل لواء جديد للقوات الخاصة ومكافحة الإرهاب فى عدن
أصدر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى قرارا بتشكيل لواء للقوات الخاصة ومكافحة الإرهاب يكون مقره فى مدينة عدن.

وعين الرئيس حسبما ذكر تلفزيون اليمن الحكومى اليوم الأحد العميد عادل على هادى المصعبى قائدا للواء، وهو من محافظة شبوة الجنوبية وتخرج فى الكلية العسكرية فى عدن فى السبعينيات، وكان من أهم الضباط الجنوبيين الذين شاركوا فى حرب 1994، ومع سقوط عدن خرج من اليمن وعاد إليها فى عام 2002 برفقة عدد من القيادات الجنوبية، وعين فى إدارة الرقابة والتفتيش بوزارة الدفاع صنعاء حتى عام 2013.

وعين اللواء المصعبى رئيساً لعمليات القوات الخاصة للرئاسة وبقى فى هذا المنصب حتى استيلاء جماعة الحوثيين على دار الرئاسة فى يناير الماضى، وشارك بعد ذلك فى عمليات عاصفة الحزم ضمن القوات اليمنية التى دخلت إلى مديرية العبر بمحافظة حضرموت، وعينه هادى بعد ذلك رئيساً لأركان اللواء 19 فى العبر، وأصيب فى رمضان ونقل للسعودية للعلاج .

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