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تجديد حبس أكبر تشكيل عصابى لتهريب المشغولات الفضية بمطار القاهرة 15 يوما

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تجديد حبس أكبر تشكيل عصابى لتهريب المشغولات الفضية بمطار القاهرة 15 يوما تجديد حبس أكبر تشكيل عصابى لتهريب المشغولات الفضية بمطار القاهرة 15 يوما
جدد قاضى المعارضات بمحكمة الجديدة، حبس تشكيل عصابى مُكَوَّن 3 أشخاص، بينهم ليبى، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتهريب أكبر شحنة مشغولات فضية.

كانت نيابة النزهة برئاسة المستشار محمد سلامة، قد أمرت بحبس أكبر تشكيل عصابى مكون من ليبى ومصريين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالرشوة والتربح، وتسهيل الاستيلاء على المال، والتهرب من سداد الجمارك.

وكشفت تحقيقات النيابة أن التشكيل العصابى، تخصص فى التهرب من سداد الرسوم الجمركية المقررة على البضائع من الخارج، وإغراق السوق المصرى بمنتجات ليست مطابقة للمواصفات، عقب ضبطهم أثناء محاولتهم تهريب أكبر شحنة مشغولات فضية تقدر 200 ألف جنيه، وتهربهم من دفع القيمة الجمركية، لها والتى تقدر بـ400 ألف جنيه.

وحُرِّرَ محضر بالواقعة بعد القبض على أفراد التشكيل العصابى، الذى ضم عامل بشركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وليبى، وأحد المستقبلين المصريين لهما، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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مصر 365

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