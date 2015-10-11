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اليوم.. استئناف محاكمة 11 متهمًا فى أحداث عنف منشأة القناطر

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اليوم.. استئناف محاكمة 11 متهمًا فى أحداث عنف منشأة القناطر اليوم.. استئناف محاكمة 11 متهمًا فى أحداث عنف منشأة القناطر
تستأنف محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، محاكمة 11 متهمًا بينهم هارب، على خلفية التظاهر والتحريض على العنف، واستهداف السلطات العامة، وترويع المواطنين بمنطقة "منشأة القناطر".

تُعْقَد الجلسة برئاسة محمد ناجى شحاتة، رئيس محكمة جنايات الجيزة، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى، وعبد الرحمن صفوت الحسينى، وبسكرتارية أحمد صبحى عباس.

كانت النيابة العامة، قد ذكرت بأمر الإحالة، أن المتهمين انضموا إلى جماعة إرهابية، والعمل على تكدير الأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة نارية مشخشنة وغير مشخشنة، وترويع المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم والتظاهر والتحريض على العنف بمنطقة "منشأة القناطر".

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