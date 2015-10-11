مكافحة المخدرات تضبط 6 كيلو حشيش و22 بانجو خلال 24 ساعة

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالتنسيق مع مديريات أمن " القاهرة، مطروح، أسوان، المنيا، الإسكندرية، المنوفية" خلال الـ24ساعة الأخيرة فى ضبط 6,095 كيلو جرام من مخدر الحشيش، 22 كيلو جرام من مخدر البانجو، 160 جرام من مخدر الهيروين، 214 قرصا مخدرا، وقطعتين سلاح نارى.

تأتى هذه الحملات فى إطار جهود أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة مرتكبى جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحائزى الأسلحة النارية غير المرخصة.

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