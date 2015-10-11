القبض على موظف ومعلم بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية بأسيوط

تمكن فريق مباحث قسم شرطة أول أسيوط من ضبط كاتب مالى ومعلم خبير متهمين بالإنضمام إلى جماعة إرهابية بالبندر دائرة القسم.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد ضبط "س. ز. م"، 52 سنة، كاتب شئون مالية بجامعة الأزهر بأسيوط ومقيم شارع سعد زغلول دائرة قسم أول أسيوط، وضبط "س. ز. ع"، 48 سنة، معلم خبير بمدرسة الخياط الثانوية ومقيم حى الأربعين دائرة قسم أول أسيوط مطلوب ضبطهما بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية.

تم تحرير المحاضر اللازمة للمتهمين كل على حدة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.