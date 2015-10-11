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سقوط شقيقين مطلوب ضبطهما فى قضيتى قتل ومقاومة سلطات بأسيوط

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سقوط شقيقين مطلوب ضبطهما فى قضيتى قتل ومقاومة سلطات بأسيوط سقوط شقيقين مطلوب ضبطهما فى قضيتى قتل ومقاومة سلطات بأسيوط
تمكن فريق مباحث مركز شرطة صدفا بمديرية أمن أسيوط من ضبط شقيقان متهمين هاربين مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضيتى قتل ومقاومة سلطات بقرية مجريس دائرة المركز.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية بالمديرية يفيد ضبط "ع. ن. م"، 65 سنة، فلاح، و"ج. ن. م"، 55 سنة فلاح ومقيمان مجريس دائرة مركز منفلوط والمطلوب ضبطهما وإحضارهما فى القضية إدارى مركز منفلوط لسنة 2014 "قتل" كما أن الأول مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية إدارى مركز منفلوط لسنة 2015 " مقاومة سلطات" والثانى مطلوب ضبطه وإحضاره فى القضية إدارى مركز منفلوط لسنة 2014 "مقاومة سلطات".

تم تحرير المحاضر اللازمة للمتهمين كل على حدة وجار استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

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مصر 365