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مقتل فلسطينية بعد تفجيرها قنبلة فى كمين امنى اسرائيلى بالضفة

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مقتل فلسطينية بعد تفجيرها قنبلة فى كمين امنى اسرائيلى بالضفة مقتل فلسطينية بعد تفجيرها قنبلة فى كمين امنى اسرائيلى بالضفة
قالت الشرطة الإسرائيلية، إن امرأة فلسطينية كانت تقود سيارة فجرت قنبلة بعد أن أوقفتها الشرطة الإسرائيلية فى الضفة الغربية المحتلة اليوم الأحد فقتلت نفسها وأصابت شرطيا بجروح طفيفة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن"السائقة هتفت الله أكبر وفجرت شحنة ناسفة."

وجاء هذا الحادث عقب تصعيد منذ الأسبوع الماضى فى هجمات الفلسطنيين على الإسرائيليين ومعظمها باستخدام أسلحة بدائية مثل السكاكين والحجارة وحملة قمع من قبل قوات الأمن الإسرائيلية. وقُتل أربعة إسرائيليين و24 فلسطينيا خلال 11 يوما من أعمال العنف.
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