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القبض على تاجرى سلاح بحوزتهما 9 بنادق آلية وخرطوش بالبحيرة

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القبض على تاجرى سلاح بحوزتهما 9 بنادق آلية وخرطوش بالبحيرة القبض على تاجرى سلاح بحوزتهما 9 بنادق آلية وخرطوش بالبحيرة
تمكنت، منذ قليل، الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد عماد الدين سامى، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط تاجرى سلاح، وبحوزتهما 9 بنادق آلية وخرطوش وعدد من الطلقات.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة التى قادها مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة والخارجين على القانون، والذين يشكلون بؤرا إجرامية والتشكيلات العصابية ومصنعى ومتاجرى وحائزى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بالتنسيق وقطاع مصلحة الأمن العام بنطاق المحافظة.

وتمكن ضباط إدارة البحث الجنائى برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير الإدارة والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، والعميد حازم حسن وكيل المباحث من ضبط كل من "حسنين.ش.ع"، "السيد.ا.أ" وبحوزتهما 9 بنادق آلية وخرطوش وعدد من الطلقات، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة.
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