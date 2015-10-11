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القبض على صاحب مصنع "خراطيم كهرباء" مخالف بالطالبية

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القبض على صاحب مصنع "خراطيم كهرباء" مخالف بالطالبية القبض على صاحب مصنع "خراطيم كهرباء" مخالف بالطالبية
تمكن ضباط شرطة والتجارة الداخلية، بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق نصر، مدير أمن الجيزة، من ضبط مصنع لإنتاج وتصنيع خراطيم الكهرباء المخالفة بدون ترخيص بمنطقة الطالبية، وبحوزته 1250 مترا خراطيم، و650 كيلو مستلزمات إنتاج.

وردت معلومات أكدتها التحريات لمدير وضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقطاع، بقيام (عادل. ن. ك) 55 سنة، صاحب مصنع لإنتاج وتصنيع خراطيم كهرباء بدون ترخيص فى الطالبية، بتصنيع الخراطيم من خامات رديئة الصنع، ومجهولة المصدر، وغير مطابقة للمواصفات القياسية، ووضع علامات تجارية مملوكة للغير بدون وجه حق، وطرحها للبيع بالأسواق، مدخلاً الغش والخداع لدى جمهور المستهلكين، بقصد تحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

وشن ضباط شرطة التموين الحملة بصحبة المفتشين، استهدفت مكان المصنع، وضُبِطَ المتهم وبحوزته 1250 مترا خراطيم كهربائية بلاستيكية، غير صالحة للاستخدام و625 كجم خامات ومستلزمات إنتاج، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة للتحقيق.
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مصر 365

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