مطار الأقصر يبدأ اليوم استقبال 6 رحلات حجاج على متنها 1620 شخصا

تبدأ فجر اليوم الأحد، رحلات حجاج محافظة الأقصر فى التوافد على مطار الأقصر الدولى، عقب انتهاء أداء فريضة الحج لهذا العام، ومن المقرر أن يستقبل المطار خلال الـ48 ساعة المقبلة 6 رحلات لشركة مصر للطيران تضم 1620 حاج.

اللواء طيار هشام الحسينى، مدير مطار الأقصر الدولى، قال إنه أشرف بنفسه على جميع التجهيزات والاستعدادات اللازمة لتسهيل إجراءات عودة الحجاج، إذ شُكِّلَت غرفة عمليات رئيسية لتوفير كل التجهيزات الفنية، والإدارية، والخدمات الإسعافية، وزيادة أعداد موظفى العلاقات العامة، ورجال الأمن، وضباط الجوازات، للإسراع فى إنهاء إجراءات العائدين، والحيلولة دون حدوث أى تكدس أو ازدحام داخل صالة الوصول.

وأوضح مدير مطار الأقصر، فى تصريحاتٍ له، أن تلك الإجراءات شملت لوحات إرشادية بمختلف أنحاء المطار، وتنظيم موقف انتظار السيارات، وتشديد الإجراءات الأمنية أمام وداخل المطار، قائلاً إن الرحلات ستقلع من مطار المدينة المنورة.