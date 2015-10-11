إعدام أغذية فاسدة تباع أمام مدارس الفيوم وتحرير 119 محضرًا للمخالفين

شنت الفرق التى شكلها الدكتور محمد عبد المحسن وكيل وزارة الصحة بالفيوم، لتكثيف وتشديد الرقابة على الباعة الجائلين حول المدارس والأغذية الموجودة بمقاصف المدارس والتغذية المدرسية الموردة لبعض المدارس (الأزهر- مدارس ذوى الاحتياجات الخاصة - المدارس الابتدائية)، بمراكز الفيوم وعددهم 14 فريقًا من مراقبى ومفتشى الأغذية بالمرور والتفتيش على جميع مدارس الفيوم والإدارات التابعة، حملات على 152 مدرسة ببندر الفيوم والمراكز التابعة وأخذ عدد 14 عينة قرصة بالعجوة والمربى تصنع بمعرفة 3 مصانع تابعة لوزارة الزراعة، وتم أخذ 25 عينة من مستلزمات الإنتاج بتلك المصانع عبارة عن (دقيق - سكر - عجوة - مربى - فانيليا - خميرة - ملح - شورتنج - زيت)، وأرسلت جميعها للمعامل لتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى من عدمه.

كما أخذت 74 عينة أغذية مختلفة من بعض المدارس الحكومية ومدارس ذوى الاحتياجات الخاصة، وأرسلت جميعها للتحليل لتحديد مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، و82 عينة من أغذية مختلفة من مقاصف المدارس (بسكويت - شيبسى - عصائر - مياه غذية) وأرسلت للمعامل لتحليلها.

كما تم إعدام 1283 لتر عرقسوس محظور بيعه مع السريحة، 972 لتر سوبيا محظور بيعها مع السريحة و1153 لتر تمر هندى محظور بيعه، و1012 لتر بوظة محظور بيعها، و1337 قطعة حلوى سكر جلاد محظور بيعها، و112 كيلو أغذية (سلطة طحينة - سلطة بلدى - باذنجان مخلل - طرشى) غير صالحة للاستهلاك الآدمى وتنبعث منه رائحة غير مقبولة، و32 كيلو ترمس غير صالح للاستهلاك الآدمى وينبعث منه رائحة غير مقبولة، و1117 سندوتش كشرى محظور بيعه مع السريحة.

كما تم تحرير 27 محضر جنحة صحية طبقًا للقانون 10 لسنة 66 والقرار 707 لسنة 68 لبيع الباعة الجائلين أغذية محظور بيعها مع السريحة، وتحرير 32 محضر جنحة صحية طبقا للقانون 10 لسنة 66 والقانون 33 لسنة 57 لعدم حمل الباعة الجائلين رخص لمزاولة المهنة، وتم تحرير 62 محضر جنحة صحية طبقا للقانون 10 لسنة 66 والقرار 97 لسنة 67 لعدم حمل العاملين شهادات صحية سارية المفعول.