الراقصة دينا تحضر عزاء حماها السابق وجد ابنها

القاهرة - مروة عبد الفضيل تصوير - شريف عبد ربه

حرص عدد من الفنانين على حضور مراسم عزاء جميل الباجوري، والد المخرج المصري هادي الباجوري، والذي توفّي مساء الخميس.

وكانت على رأس الحضور الراقصة دينا، التي كانت سابقاً زوجة سامح الباجوري ابن الراحل، والذي توفّي في شبابه، لكن دينا حرصت على استمرار العلاقة الطيبة بأسرة زوجها السابق، وتوطدت علاقة صداقة قوية مع المخرج هادي الباجوري خصوصاً وأنه "عم" نجلها الوحيد علي.

كما حضر الفنانون: كنده علوش، وفراس سعيد، والمغني الشعبي حكيم، والمنتج احمد السبكي، والمخرجان ساندرا نشأت ومحمد سامي، والسينارست والمنتج محمد حفظي، وأحمد السبكي، ونجلاء بدر، وعمرو يوسف، والإعلامية أنجي علي.

وكان هادي الباجوري قد بدأ حياته الفنية في إخراج الكليبات الغنائية، ثم أخرج عدد من الأفلام منها "واحد صحيح" للفنان هاني سلامة ورانيا يوسف وأخرج أيضاً مسلسل "عرض خاص"، حيث تعرّف هادي في هذا العمل على زوجته الممثلة ياسمين رئيس، التي بدورها استقبلت المعزين بوفاة حماها.

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