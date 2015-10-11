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دنيا باطمة تصدر مجلة باسمها

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دنيا باطمة تصدر مجلة باسمها دنيا باطمة تصدر مجلة باسمها

الأحد 11-10-2015 01:27

أعلنت الفنانة المغربية دنيا باطمة عن إصدار مجلة باسمها بعنوان "مجلة دنيا باطمة"، تضم جميع أخبارها وآخر أعمالها الفنية.

وأوضحت باطمة، عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي، "الإنستقرام" أن المجلة هدفها تجنّب صدور أي شائعات عنها، ومواكبة كل جديدها، وشرحت طريقة الدخول إلى المجلة عبر الإنترنت كما ذكرت أسماء فريق العمل المسؤول عن المجلة.

 

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