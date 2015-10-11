القيّمون على مبارة ملكة جمال لبنان للمشتركات: "كوني جميلة واصمتي"

تستعد المؤسسة اللبنانية للإرسال "LBCI" لعرض سهرة انتخاب ملكة جمال لبنان للعام 2015 في 12 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، حيث ستقدّم ملكة جمال لبنان السابقة سالي جريج للملكة الجديدة التاج وستسلمها اللقب الجمالي لإكمال المسيرة.

سيحيي الحفل الذي سيقام في كازينو لبنان الفنان راغب علامة، وقد حرصت المؤسسة اللبنانية للارسال على إحاطة المشتركات في الحفل بسريّة تامة، بعد أن كانت أسماؤهن تتسرّب ليحكى عن نتائج محسومة سلفاً.

يذكر أن إدارة ملكة الجمال التي خرجت من المؤسسة اللبنانية للارسال ترفض تواصل الملكات مع الصحافة وكأنها تطبّق شعار "كوني جميلة واصمتي"، ما جعل ولاية الملكة تمرّ دون أن يشعر بها أحد.

فهل ستعود إدارة الملكة إلى المحطة؟ أم أنّ دور الملكة سيقتصر على تسلم التاج وتسليمه؟

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