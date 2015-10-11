تفاصيل جديدة.. هكذا قضى نيك غوردن على حياة إبنة ويتني هيوستن

بالرغم من مرور 3 أشهر على رحيلها، فإن قضية وفاة الشابة Bobbi Kristina Brown إبنة النجمة العالمية الراحلة Whitney Houston لم ولن تقفل إلى حين الكشف عن السبب الاساسي الذي أودى بحياتها.

ففي تقرير سابق، أكد مكتب الطب الشرعي في ولاية جورجيا، أن Brown التي غابت عن عمر ناهز الـ 22 عاماً، لم تكن تعاني سابقاً من أي حالة مرضية مجهولة، مرجحاً فرضية أن يكون أحد المقربين منها قد قتلها عمداً.

وبعد طرح فرضية القتل، لم يكن في الواجهة سوى حبيبها Nick Gordon، الذي وبالرغم من عدم وجود أي دلائل تثبت تورطه، منع من حضور جنازتها بطلب من أهلها وعائلتها.

أما الآن، أظهرت نتائج التحقيق الأخيرة حقائق هامة وخطيرة بخصوص مقتل Bobbi Kristina، تؤكد أن مشادة عنيفة حصلت بين الأخيرة و Gordon قبل وفاتها.

ووفقاً لما ورد في صحيفة People، أقدم Nick Gordon على وضع Brown في حوض الإستحمام بعد الخلاف الكبير الذي حصل بينهما، وحقنها مادة سامة أدت إلى تلف أغلب أعضائها.

يشار إلى أن Bobbi رحلت بسلام بين عائلتها في 26 تموز/ يوليو، وذلك بعد 3 أعوام فقط من رحيل والدتها النجمة العالمية Whitney Houston عن عمر ناهزالـ48 عاماً.

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