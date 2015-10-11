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شقيقة كايت ميدلتون تنفصل عن حبيبها بعد 3 سنوات

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السبت 10-10-2015 22:04

إنفصلت Pippa Middleton شقيقة kate Middleton دوقة كامبرديج، عن حبيبها Nico Jackson بعد علاقة حب إستمرت 3 سنوات.

وذكرت صحيفة People الأمريكية أن Middleton البالغة من العمر 32 عاماً، وJackson إبن الـ 37 عاماً، الذي يعيش في سويسرا، لم يجدا حلاً للبعد الجغرافي بينهما، وقررا البعد بشكل نهائي لعدم وجود الوقت الكافي لقضائه معاً.

وكشفت الصحيفة نفسها ان Pippa و Nico ظهراً معاً للمرة الأخيرة في سبتمبر من العام الحالي بالعاصمة البريطانية لندن، ومنذ ذلك الحين تقضي Middleton أغلب أوقاتها مع الأصدقاء ومع حبيها السابق Alex Loudon.

ومنذ فترة، قضت Pippa عطلة في جزر الكاريبيان، من دون حبيبها الذي جمعها به الحب منذ سنوات.

يشار إلى أن Nico Jackson الذي يعمل في أحد مصارف جنيف، توجه في نيسان 2015 إلى لندن، من أجل إستقبال الأميرة Charlotte إبنة kate و الأمير Harry.

 

 

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