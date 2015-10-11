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وزير الدفاع التونسى: إنهاء المرحلة الأولى من الساتر الترابى نهاية العام

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وزير الدفاع التونسى: إنهاء المرحلة الأولى من الساتر الترابى نهاية العام وزير الدفاع التونسى: إنهاء المرحلة الأولى من الساتر الترابى نهاية العام
قال وزير الدفاع التونسى فرحات الحرشانى، إن الوزارة بصدد انجاز 50 كيلومترا آخرى للساتر الترابى على الحدود التونسية الليبية للانتهاء من المرحلة الأولى قبل نهاية العام الجارى والشروع فى بناء منظومة إلكترونية بمساعدة الدول الصديقة.

وأوضح الحرشانى، فى تصريحات صحفية خلال زيارة تفقدية للوحدات الأمنية والعسكرية على الحدود التونسية الليبية بالذهيبة بولاية تطاوين السبت برفقة وزير الداخلية ناجم الغرسلى، أن الساتر الترابى يهدف إلى تعطيل عمليات التهريب وخاصة تهريب السلاح، قائلا "نريده أن يكون حاجزا منيعا ضد التهريب".

وأضاف الحرشانى أن الوزارة تستعد للبدء فى انجاز المرحلة الثانية من الساتر الترابى، ليمتد من المنطقة الحدودية الذهيبة إلى برج الخضراء آخر نقطة فى الجنوب التونسى.
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