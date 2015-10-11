عشان صحة كبدك بلاش الوجبات السريعة والأطعمة الدهنية

وظيفة الكبد بالجسم

أضرار حدوث خلل وظيفة الكبد

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يعتاد الكثيرون على تناول الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالدهون وهو ما قد يؤدى لحدوث بعض الاضطرابات التى تؤثر على مهام الكبد الوظيفية.>حول ذلك يقول الدكتور أحمد طايع، استشارى الجهاز الهضمى وعلاج السمنة والنحافة: "يقوم الكبد بعدة مهام محورية بالجسم حيث يلعب دورًا رئيسيًا فى تنقية الجسم وتخليصه من المواد الضارة التى تصله من خلال تناول الأطعمة غير الصحية والتى يقبل الأشخاص على تناولها طوال اليوم".ويستكمل د.طايع قائلا: "ففى حالة تعرض الكبد لبعض الاضطرابات يحدث خلل فى مهامه الوظيفية، ما يترتب عليه تراكم المواد السامة وبالتالى تعرض الأشخاص لبعض الأضرار الصحية الجسيمة.

لذلك ينصح د.طايع قائلاً: "يجب على الأشخاص الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية والابتعاد عن تناول الأطعمة غير الصحية الغنية بالدهون والتى يتم طهيها بصورة خاطئة.