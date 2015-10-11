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عشان صحة كبدك بلاش الوجبات السريعة والأطعمة الدهنية

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عشان صحة كبدك بلاش الوجبات السريعة والأطعمة الدهنية عشان صحة كبدك بلاش الوجبات السريعة والأطعمة الدهنية
يعتاد الكثيرون على تناول الوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالدهون وهو ما قد يؤدى لحدوث بعض الاضطرابات التى تؤثر على مهام الكبد الوظيفية.

وظيفة الكبد بالجسم


>حول ذلك يقول الدكتور أحمد طايع، استشارى الجهاز الهضمى وعلاج السمنة والنحافة: "يقوم الكبد بعدة مهام محورية بالجسم حيث يلعب دورًا رئيسيًا فى تنقية الجسم وتخليصه من المواد الضارة التى تصله من خلال تناول الأطعمة غير الصحية والتى يقبل الأشخاص على تناولها طوال اليوم".

أضرار حدوث خلل وظيفة الكبد
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ويستكمل د.طايع قائلا: "ففى حالة تعرض الكبد لبعض الاضطرابات يحدث خلل فى مهامه الوظيفية، ما يترتب عليه تراكم المواد السامة وبالتالى تعرض الأشخاص لبعض الأضرار الصحية الجسيمة.

لذلك ينصح د.طايع قائلاً: "يجب على الأشخاص الاهتمام بتناول الأطعمة الصحية والابتعاد عن تناول الأطعمة غير الصحية الغنية بالدهون والتى يتم طهيها بصورة خاطئة.

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