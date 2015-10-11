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حبس عاطل 4 أيام لإتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بالجيزة

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حبس عاطل 4 أيام لإتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بالجيزة حبس عاطل 4 أيام لإتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة بالجيزة
أمرت نيابة قسم الجيزة، بحبس عاطل لإتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وتوزيعها على عملائه بدائرة قسم الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت مباحث الجيزة برئاسة المقدم علاء فتحى، رئيس المباحث، قد ألقت القبض على عاطل وبحوزته 80 جرامًا من مخدر الهيروين، قبل توزيعها على عملائه، وبمواجهة المتهم، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الإتجار، ومبلغ مالى من متحصلات البيع، وهاتف محمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وأمر اللواء مجدى عبد العال، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بإحالته للنيابة.
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