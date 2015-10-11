مرور القاهرة يرفع 93 سيارة متروكة بالشوارع و 41 دراجة نارية

كثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة، حملاتها فى الشوارع، برئاسة اللواء علاء الديجوى مدير المرور، بناءً على تعليمات اللواء خالد عبد العال، مدير أمن القاهرة.

واستهدفت الحملات الشوارع المحيطة بالمدارس والجامعات، لضبط كل صور الخروج عن القانون، ورفع وإزالة إشغالات الباعة الجائلين، ورفع السيارات المتروكة والمتهالكة التى تُسْتَخْدَم فى العمليات الإرهابية، وبالإضافة إلى إحداث سيولة مرورية.

وأسفرت الحملات عن رفع 93 سيارة، و41 دراجة نارية، جار فحصها بواسطة أوناش تابعة لإدارة المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية قبل كل واقعة، وتواصل الأجهزة الأمنية حملاتها المرورية بالشوارع لضبط كل صور الإخلال بالقانون.

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