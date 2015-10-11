استشهاد سيدة وابنتها فى غارة جوية إسرائيلية على قطاع غزة

شن الطيران الحربى الإسرائيلى، غارتين على موقعى تدريب عسكريين تابعين لحركة حماس فى قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد سيدة وطفلة وإصابة ثلاثة آخرين، وذلك فيما بدا أنه رد على إطلاق مجهولين صاروخين على إسرائيل.

وقال "سكاى نيوز"، إن الغارتين استهدفتا موقع "أبو جراد" فى حى الزيتون جنوبى غزة وموقع بدر فى غرب القطاع، وهما تابعين لكتائب عز الدين القسام، كما قال المراسل إن أحد الصاروخين، وهما من نوع غراد، تم اعتراضه فوق بلدة عسقلان بواسطة منظومة القبة الحديدية.

وسمع دوى صفارات الإنذار فى البلدات المحاذية لغزة، حسب ما أذاعت سكاى نيوز عربية .

وأكدت وزارة الصحة، أن سيدة حامل وطفلة لم تتجاوز العامين، توفيتا جراء انهيار منزل ملاصق لموقع أبو جراد الذى استهدفه القصف، بينما أصيب ثلاثة أشخاص آخرين.