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الجيش السورى يتقدم فى حماة بغطاء جوى روسى

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الجيش السورى يتقدم فى حماة بغطاء جوى روسى الجيش السورى يتقدم فى حماة بغطاء جوى روسى
حقق الجيش السورى السبت تقدما فى ريف حماة الشمالى واللاذقية وذلك فى اطار العملية البرية الواسعة التى بدأها منذ أيام وبفضل غطاء جوى من الحليف الروسى الذى كثف غراته فى اليوم الحادى عشر لتدخله فى سوريا معلنا استهداف 55 هدفا للجهاديين خلال 24 ساعة.

وفى واشنطن، اعلنت وزارة الدفاع الاميركية ان الولايات المتحدة وروسيا احرزتا "تقدما" خلال محادثاتهما السبت الهادفة لتجنب بينهما فى المجال الجوى السورى الذى اصبح مكتظا بحركة المقاتلات.

وقال الناطق باسم البنتاغون بيتر كوك فى بيان ان المحادثات "كانت مهنية وركزت على تطبيق اجراءات سلامة محددة"، مضيفا "لقد تم احراز تقدم خلال المحادثات ووافقت الولايات المتحدة على محادثات اخرى مع روسيا فى المستقبل القريب".

وأكدت وزارة الدفاع الروسية هذه المباحثات ووصفتها فى بيان بأنها كانت "مهنية و بناءة"، وسيطر الجيش السورى السبت على قريتى ام حارتين وعطشان وتل سكيك فى ريف حماة الشمالى.
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مصر 365

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