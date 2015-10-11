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شعبة مخابز المنيا تبحث اليوم صرف المستحقات المالية المتأخرة لدى "التموين"

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شعبة مخابز المنيا تبحث اليوم صرف المستحقات المالية المتأخرة لدى "التموين" شعبة مخابز المنيا تبحث اليوم صرف المستحقات المالية المتأخرة لدى "التموين"
أعلنت شعبة مخابز المنيا بالغرفة التجارية، عقد جمعية عمومية طارئة، اليوم الأحد، بمقر الغرفة، لبحث مشاكل أصحاب المخابز، وصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة لدى وزارة .

وقال عبد الرحمن عمر، رئيس شعبة مخابز المنيا، فى تصريحاتٍ له، إن الجمعية الطارئة، جاءت لمناقشة مشاكل أصحاب المخابز، والاستعدادات لعقد لقاء بوزير التموين، أو التظاهر خلال الشهر الجارى أمام مقر الوزارة.
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مصر 365

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