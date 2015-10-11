مرشح للانتخابات بالعاشر: التعليم فى مصر "محو أمية تخصصية"

أكد أحمد الخطيب، المرشح على المقعد الفردى مستقل بالدائرة الرابعة بمحافظة الشرقية ومقرها مدينة العاشر من رمضان، ونائب رئيس مجلس إدارة المجلس المصرى للمدارس الخاصة، وصاحب إحدى المدارس الخاصة، أن التعليم فى مصر "محو أمية تخصصية".

وأشار الخطيب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن دور النائب البرلمانى ليس خدمى بقدر ما هو تشريعى ورقابى على الجهات التنفيذية، وأن دور المرشح فى هذه الفترة من تاريخ مصر، أن يساهم فى إحداث طفرة فى التشريعات والقوانين، والمساهمة فى وضع حلول لمشكلات مزمنة يعانى منها المجتمع على مدار 30 عاما، مضيفا "مشكلة التعليم والمدارس التى تعانى منها مدينة العاشر من رمضان هى جزء من الخلل فى المنظومة التعليمية بمصر كلها، وتهاون بعض الهيئات التابعة للوزارة".

وأضاف الخطيب، "إذا كان الداخلية أساسها ضابط شرطة، والصحة أساسها طبيب، فالتعليم أساسه معلم، ومراعاة حقوق المعلمين وتأهيلهم العلمى يكون سبب مباشر فى تقديم تعليم محترم يخلق جيل لديه انتماء"، مطالبًا بضرورة أن تتحول وزارة التربية والتعليم إلى وزارة سيادية مثل الدفاع والخارجية، لغرس فضيلة الانتماء للوطن وخلق جيل جديد يحمى وطنه داخليا وخارجيا، والبعد عن المناهج التلقينية التى لا يوجد فيها تراكمية علمية، مشيرًا إلى أن دور المعلمين التى كانت تؤهل الطالب على مدار 5 سنوات ليصبح معلما، كان لها الفضل فى خلق جيل من المدرسين، ذو قيم وقدرة على إيصال المواد العلمية بكفاءة، وإلغاؤها كان بمثابة صفعة على وجه المجتمع وأحد أسباب الخلل الذى شاب العملية التعليمية بعد ذلك.