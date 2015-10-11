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محافظ أسوان يرسل نتائج الوظائف الإشرافية للمعلمين إلى الوزارة لمراجعتها

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قرر اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، إرسال ملف مسابقة الوظائف الإشرافية للمعلمين، والتى أجريت وأعلنت نتائجها على مستوى الإدارات التعليمية الخمس إلى وزارة التربية والتعليم لمراجعتها، وإقرارها من كافة الجوانب القانونية والفنية والإجرائية، بعد قيام نقابة المعلمين بجمع التظلمات والاعتراضات وأى مخالفات قد شابت المسابقة.

وفى الوقت ذاته، سيتم الاستمرار فى توزيع الناجحين من القيادات التعليمية والمدرسية فى المسابقة طبقاً لما أقرته نتائج المسابقة، من أجل استقرار العملية التعليمية داخل المدارس مع مراعاة البعد الاجتماعى والإنسانى فى التوزيع.

وأكد محافظ أسوان، خلال لقائه بممثلى المعلمين المتظلمين من نتائج المسابقة، مساء أمس السبت، أنه سيتم إلغاء شرط السن للمتقدمين، والذى يعتبر من أهم نقاط الاختلاف.

وطالب أحمد مكاوى، الأمين العام لنقابة المعلمين بأسوان، بتحويل المتسببين فى هذا الجدل حول المسابقة للتحقيق، بما فيهم نقابة المعلمين من أجل المصلحة العامة واستقرار العملية التعليمية، حيث أن هناك 283 شكوى ضد المسابقة قدمت للنقابة، بجانب 69 شكوى تم تقديمها للنيابة الإدارية، علاوة على رفع 13 دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى، ضد نتائج المسابقة.

وأشار محمد الحواتى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إلى أن المسابقة أجريت بنزاهة كاملة، طبقاً لما نص علية القانون 155 لسنة 2007، والقانون 93 لسنة 2012، ولائحته التنفيذية 428 لسنة 2013، وطبقاً للشروط والمعايير الخاصة بكل وظيفة من وظائف مديرى ووكلاء مدارس رسمية وتجريبية وتربية خاصة، بالإضافة إلى موجهين عام وأول.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بأنه بعد الإعلان عن المسابقة فى شهر يوليو من خلال الإنترنت تقدم حوالى 3400 معلم للمسابقة طبقاً للشروط، وتم إجراء المقابلات الشخصية لهم، ليتم بعد ذلك التقييم العام، ويعلن عنها، حيث حقق 2134 معلماً متقدماً، الدرجات المؤهلة للوظائف الإشرافية لوظائف مدير ووكيل وموجه، منهم 478 معلماً بإدارة أسوان، و464 معلماً بإدارة كوم أمبو، و 137 معلماً بإدارة دراو، و179 معلماً بإدارة نصر النوبة، و792 معلماً بإدارة إدفو، بالإضافة إلى 2 وكيل إدارة تعليمية و17 موجه عام و54 موجه أول.

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015

اليوم السابع -10 -2015
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