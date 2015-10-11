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محافظ الإسماعيلة: إنشاء كوبرى مشاة أمام مدرسة "الإمام مالك" بقرية المنايف

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محافظ الإسماعيلة: إنشاء كوبرى مشاة أمام مدرسة "الإمام مالك" بقرية المنايف محافظ الإسماعيلة: إنشاء كوبرى مشاة أمام مدرسة "الإمام مالك" بقرية المنايف
أعلن اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية أنه تم التنسيق مع الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والتى وافقت على تنفيذ مشروع إنشاء كوبرى للمشاة أمام مدرسة "الإمام مالك" بقرية المنايف بمحافظة الإسماعيلية على الطريق السريع "القاهرة – الإسماعيلية – بورسعيد"، وذلك استجابة وتلبية لمطالب أهالى ومواطنى المنطقة وتوابعها، ولتأمين حركة عبور الطلاب والمشاة للطريق فى هذه المنطقة والحد من الطرق ووقف نزيف الأسفلت.

وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية، أنه تم تشكيل لجنة من إدارة المهندسين العسكريين وممثلى المحافظة والشركة الوطنية للطرق لاستطلاع الأرض بالموقع المقترح لإنشاء كوبرى المشاة، تمهيدا لبدء تنفيذ أعمال المشروع.

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مصر 365

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