رئيس مرفق إسعاف كفر الشيخ: وسيط من البرلس اتفق مع 45 شخصا على نقلهم لإيطاليا

أكد الدكتور أحمد الجنزورى، رئيس مرفق إسعاف كفر الشيخ، أن عدد الغرقى 10 أشخاص فقط وتم استخراج الجثث ولم يتوصل حتى الآن لأسمائهم، بينهم 3 أطفال وسيدة وتم نقلهم لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام ومستشفى بلطيم المركزى، أما المصابين تم نقلهم لمستشفى بلطيم المركزى، مشيرا إلى أن جنسيات الغرقى والمصابين سوريين وعراقيين ومنهم مصريين .

وقال مصدر مسئول بمديرية أمن كفر الشيخ، إن المعلومات المبدئية تؤكد أن أحد الأشخاص الوسطاء من البرلس وراء نقلهم من السيارات التى تقلهم لمركب الصيد الصغيرة وأنهم اتفقوا مع أحد السماسرة لنقلهم لإيطاليا.

وأوضح أن مركب الصيد كانت فى رحلة غير شرعية إلى إيطاليا وكانت تحمل أكثر من 45 شخصا وأنه جار التحقيق مع الملقى القبض عليهم لمعرفة عدد من كانوا على المركب وجنسياتهم وتحديد هويتهم.

وأضاف أن المركب تعرضت للغرق، بسبب الحمولة الزائدة، أمام سواحل قرية أولاد صالح التابعة لمركز البرلس، مشيرا إلى أن عددا من أهالى القرية بالإضافة لقوات حرس الحدود الذين تواجدوا على الشاطئ تدخلوا لإنقاذ من كانوا على متن المركب وتم إنقاذ 25 شخصا وتمكنت فرق الإنقاذ من استخرج جثث الـ10 الذين لم يستطيعوا مقاومة الأمواج.

وأشار إلى إنه تم الاتصال بمرفق الإسعاف، وانتقل عدد من القيادات الأمنية للموقع وتم نقل الجثث الغرقى 6 منهم لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام و4 لمشرحة مستشفى بلطيم المركزى، كما نقلت سيارات الإسعاف 20 مصابا لمستشفى بلطيم منهم 6 حالات إغماء وتم إسعافهم وهم بحالة جيدة وتم نقلهم لمكتب حرس الحدود لبدء التحقيقات معهم لمعرفة سماسرة الهجرة غير الشرعية وجنسيات الغرقى والمصابين.



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