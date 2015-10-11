بالصور.. مرشح بالأقصر يدشن حملة نسائية للترويج له بين الناخبات

فى لافتة هى الأولى من نوعها دشن أنصار المرشح الشاذلى البحيرى المستقل بدائرة مركز إسنا، حملة نسائية للدعاية له والقيام بعدة جولات وعقد لقاءات موسعة مع جميع السيدات بمدينة إسنا، تحت مسمى (حملة طرق الأبواب)، وذلك لتقديم البرنامج الانتخابى له والترويج بكل الصور بين سيدات وفتيات ونساء مركز إسنا.

وانطلقت الحملة النسائية التى تقودها الدكتور فاطمة العوامى بعمل لقاءات وندوات مصغرة داخل الدواوين والمنازل والشوارع للتوعية والدعاية للبرنامج الانتخابى للمرشح الشاذلى البحيرى، وذلك فى عزبة الطيب وشارع السعودية وعزبة مروان ومنطقة المنشية وجسر السيالة ودويح والطوايع وتوماس والدير والجبل والقرايا، ومازالت الحملة مستمرة فى جولاتها للتعريف بمرشح الشباب بأسلوب مختلف ومتميز.

وبدأت تحركات الحملة النسائية بعقد ندوة توعية عن "فن الدعاية" بقيادة الدكتورة فاطمة العوامى شملت خطط التحرك وتوزيع المهام بين مسئولى الدعايا من العنصر النسائى داخل حملة مرشح الشباب الشاذلى البحيرى، وجدول زمنى للانتشار بمختلف الأفكار والطرق.



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