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مرشح "الوفد" بالخارجة: برنامجى يستند لخبرة 30 عاما فى التخطيط والإدارة

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مرشح "الوفد" بالخارجة: برنامجى يستند لخبرة 30 عاما فى التخطيط والإدارة مرشح "الوفد" بالخارجة: برنامجى يستند لخبرة 30 عاما فى التخطيط والإدارة
قال المهندس عادل خضير، مرشح حزب الوفد بمحافظة الوادى الجديد، إنه يستند فى طرح برنامجه الانتخابى إلى خبرة تزيد على 30 عاما فى الإعداد والتخطيط وحل المشكلات، وخاصة فيما يتعلق بالمشكلات المجتمعية، وقطاعات التخطيط والجهاز التنفيذى.

وأوضح خضير فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن خبرته، مُكْتَسَبَة من خلال مسيرة حياته التى قضاها فى العمل بالمجلس المحلى، والجهاز التنفيذى وإدارة التخطيط، ما جعل برنامجه الانتخابى، يقدم حلولا بمحاور فعّالة، بجانب مشاركته فى وضع الخطة الاستراتيجية للمحافظة حتى عام 2027.

وأضاف خضير، أن رؤيته لمشكلات مركزى؛ الخارجة، وباريس، قد لخصها فى برنامجا انتخابيا، يناقش أهم الرؤى المستقبلية التى تقدم الحلول العاجلة والمستديمة لتلك المشكلات، دون تجاهل أية مشكلات فرعية منها، مستندا إلى التخطيط الجيد، والقراءة الصحيحة للواقع المجتمعى، وتحليل الموازنات وأداء الجهاز التنفيذى.
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