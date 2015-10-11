امسك خيالك.. أحلام اليقظة تعرضك للإصابة بالوسواس القهرى

الخيال حياة.. ولكن الإفراط فيها قد ينقلب ضد صحتك النفسية!، فكثرة التفكير وأحلام اليقظة وبناء عالم موازٍ للحقيقي داخل عقل كل إنسان، أمر جيد وطبيعي، أما الإفراط فى الاندماج مع هذا العالم الخيالي، والإسراف فى الانفصال عن الواقع يؤدى لمشكلات نفسية واضطرابات تصل حد الإصابة بالوسواس القهرى.

وحسب توضيح الدكتورة مى إسماعيل الطبيبة النفسية بمستشفى العباسية للصحة النفسية، فالخيال جيد، والإسراف فيه خطير، فالوسواس القهرى هو عبارة عن الحاح فكرة ما تصيب صاحبها بالقلق إلى حين تنفيذها مع اقتناعه التام بتفاهتها وعدم أهميتها، أى يظل الإنسان مكررًا لأفعال هو يعلم أنها غير مجدية، ورغم ذلك يحافظ على القيام بها.

ومؤخرًا أثبتت الكثير من الدراسات أن الوسواس القهرى مشكلة تكمن فى الحقيقة لاعتماده على خياله بنسبة كبيرة، وبذلك يفصل نفسه عن الواقع وبالتالى يقل شعوره بحواسه أو الاعتماد عليها.

وتابعت د.مى حديثها موضحة بمثال لمريض بالوسواس القهرى بالنظافة، مثلاً عندما يغسل المريض يديه أكثر من مرة فهو لا يعتمد على حاسة بصره فى الاستدلال على نظافة يديه بل يعتمد على خياله الخصب فى تكون الجراثيم والفطريات على يديه مرة أخرى، لذا فالحالمون أو أصحاب الخيال الخصب والذين يفرطون فى أحلام اليقظة وتوقع السيناريوهات الغريبة وغير المتوقعة، يصبحون أكثر عرضة للإصابة بالوسواس القهرى.