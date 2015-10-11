طفلك صعب.. 6 أسباب لعناد طفلك أهمها أوامرك وشعوره بالعجز

العند وحش، وفى الأطفال يصبح العند مشكلة أكبر، فالطفل العنيد صعب المراس مع مراعاة الاختلاف فى درجات العند من طفل إلى آخر، ولكن وقبل أن تسألى عن حل لعند طفلك، تعرفى فى البداية على الأسباب وراء هذه التصرفات التى تدل على ميله ناحية العند!.

الدكتورة مى إسماعيل، الطبيبة النفسية بمستشفى العباسية للصحة النفسية، أكدت لـ"اليوم السابع" أن الطفل العنيد هو نتاج أسباب عديدة.

أما عن الأسباب الخفية للعند الذى أصاب طفلك، فتوضح لك الدكتورة مى مجموعة من الأسباب أهمها:

>1 أوامر الكبار: كثرة توجيه الأوامر للطفل من أبويه وأخوته، سبب فى شعوره بالإلحاح والظلم، ما ينعكس عليه برد فعل عكسى فى صورة رفض الانصياع للأوامر.

2 التشبه بالكبار: الطفل يحب أن يصبح نسخة مصغرة من والديه، وأن يتمتع بسلطاتهما، لذا يختار العند كوسيلة لرفض كونه طفل وليس "كبيرًا".

3 رغبة الطفل فى تأكيد ذاته: فالطفل على الدوام راغب فى التأكيد على قوة شخصيته، وعلى إثبات ذاته، والعند إحدى وسائله الخاطئة.

4 رد فعل لمقاومة اعتمادية: وهو رد فعل سريع يتخذه الطفل لمقاومة شعوره بالاعتماد على الآخرين.

5 الشعور بالعجز: أحد أهم الأسباب التى تجعل الطفل راغب فى العند لإثبات قدراته الخاصة.

6 الدعم والاستجابة لشعور العناد: أحد الأخطار التربوية التى تعمق العند عند الطفل بالاستجابة لكل رغباته.