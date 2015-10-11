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ضبط 49 ألف علبة سجائر مسرطنة فى نفق الشهيد أحمد حمدى

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ضبط 49 ألف علبة سجائر مسرطنة فى نفق الشهيد أحمد حمدى ضبط 49 ألف علبة سجائر مسرطنة فى نفق الشهيد أحمد حمدى
تمكنت شرطة نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس، من ضبط 49500 علبة سجائر مسرطنة أثناء تهريبها داخل النفق.

تلقى اللواء عاطف غراب مدير الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس، إخطارا من اللواء هشام درويش مدير مباحث الإدارة، يفيد بقيام القوات المعينة بنفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس بضبط السيارة رقم (1498 م ه س) نقل قيادة المدعو ( م. ح.ع ) سائق مواليد 1991 مقيم المنوفية وبتفتيش السيارة تم العثور على 99 كرتونة سجائر أجنبية داخل كل كرتونة 50 قاروصة بإجمالى 49500 علبة سجاير غير خالصة الجمارك وغير مسموح تداولها رقابيا لخطورتها على الصحة "مسرطنة" قام السائق بإخفاء المسروقات أسفل كراتين المياه المعدنية.

وبسؤال السائق عن مصدر المضبوطات، أقر أنه استلم السيارة بما عليها من حمولة من المدعو (أ. ع ) بمدينة اشمون منوفية لتوصيلها الى نويبع بجنوب سيناء.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصر 365