القبض على صاحب مصنع بأكتوبر بحوزته طن حلاوة طحينية فاسدة

ألقى ضباط شرطة التموين والتجارة الداخلية، بإشراف اللواء طارق نصر، مدير أمن الجيزة، القبض على صاحب شركة لتصنيع المواد الغذائية بأكتوبر، لتصنيع الحلاوة الطحينية، غير صالحة للاستخدام الآدمى، وعُثِرَ بحوزته على طن من حلاوى طحينية فاسدة، قبل توزيعها على عملاؤه.

وردت معلومات أكدتها التحريات، باستيراد (أحمد. ع) 69 سنة، صاحب شركة لتصنيع المواد الغذائية، مستلزمات تصنيع الحلاوة الطحينية، مُكَوَّنَة من خامات رديئة الصنع، ومجهولة المصدر، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، وغير مطابقة للمواصفات، ومرفوضة من قِبَل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وطرحها للبيع بالأسواق، مدخلاً الغش والخداع لدى جمهور المستهلكين، ومعرضًا حياتهم للخطر، بقصد تحقيق أرباحًا طائلة غير مشروعة.

وشن ضباط شرطة التموين الحملة بصحبة مفتشى الأغذية، استهدفت مكان المصنع، وضبط المتهم، وعُثِرَ بحوزته على 9650 كجم من مستلزمات تصنيع الحلاوة الطحينية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل المتهم للنيابة للتحقيق.

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