حبس عاطل 4 أيام لاتهامه بالإتجار فى الأقراص المخدرة بحلوان

أمر أحمد مجدى، مدير نيابة حلوان، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بالإتجار فى المواد المخدرة، وحيازة 300 قرص مخدر، وسلاح أبيض.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة حلوان، تفيد بإتجار "س. ط" 34 سنة عاطل، فى المواد المخدرة، وبإعداد كمين له قُبِضَ عليه وبحوزته 300 قرص مخدر، وسلاح أبيض (مطواه)، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للإتجار بها، فحُرِّرَ محضر بالواقعة، وأُخْطِرَ اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، وإحالة المتهم إلى النيابة التى حبسته 4 أيام.

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