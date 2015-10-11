القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارت بالفيوم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، قد تلقى اخطارا بورود معلومات تفيد قيام ثلاثة عاطلين بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصصوا فى ارتكاب حوادث سرقات السيارات بالإكراه بعد استدراجها إلى أماكن متفرقة بمدينة الفيوم، وقرر مدير الأمن تشكيل فريق بحث لضبط التشكيل المذكور والمسروقات.

تمكن فريق البحث المكون من وحدة مباحث مركز شرطة إطسا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالفيوم، من ضبط متهمين من أفراد التشكيل العصابى المذكور وبحوزتهما 2(سلاح نارى خرطوش)مستقلين إحدى السيارات المبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكابهما (9) واقعات سرقة سيارات تحت تهديد السلاح وإعادتها لمالكيها عقب المساومة على مبالغ مالية، وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.