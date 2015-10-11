أخبار عاجلة

كيف تم إحضار عرش بلقيس؟ -
مساء dmc - "غداً .... الذكرى الـــ 47 لمذبحة بحر البقر " -
مساء dmc - " إحتفالات يوم اليتيم في الجمعة الاولى من إبريل " -
القاهرة أبوظبي: نادي بلدية المحلة .. أحد الأندية الشعبية التي غابت عن الانظار -
مُلقي طفليه في ترعة بسوهاج: فارقا الحياة واسترحت من عنائهما -
وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية -
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لإنبي -
مساء dmc - أبرز العناوين المؤلمة عن تعذيب الايتام بدور الايتام يقرأها أسامة كمال -
مساء dmc - الشرطة السويدية " قتلى وجرحى في عملية دهس بسيارة نقل بأحد شوارع ستوكهولم " -
القاهرة أبوظبي: م. شريف إسماعيل - رئيس الوزراء يفتتح المشروعات الجديدة بنادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارت بالفيوم

Google+ Print
القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارت بالفيوم القبض على تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارت بالفيوم
تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات، وتم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، قد تلقى اخطارا بورود معلومات تفيد قيام ثلاثة عاطلين بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصصوا فى ارتكاب سرقات السيارات بالإكراه بعد استدراجها إلى أماكن متفرقة بمدينة الفيوم، وقرر مدير الأمن تشكيل فريق بحث لضبط التشكيل المذكور والمسروقات.

تمكن فريق البحث المكون من وحدة مباحث مركز شرطة إطسا، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بالفيوم، من ضبط متهمين من أفراد التشكيل العصابى المذكور وبحوزتهما 2(سلاح نارى خرطوش)مستقلين إحدى السيارات المبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات اعترفا بارتكابهما (9) واقعات سرقة سيارات تحت تهديد السلاح وإعادتها لمالكيها عقب المساومة على مبالغ مالية، وبعرض المتهمين على النيابة قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

مقتل 5 تكفيريين في 3 حوادث متفرقة بـ"الشيخ زويد"

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

موسكو تعلق العمل باتفاقها مع واشنطن لمنع وقوع حوادث جوية في سوريا

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟

فيديو| «المركز المصري لتعليم القيادة الأمنة».. كيف تتجنب حوادث الطرق؟