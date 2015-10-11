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مصرع طفلة وإصابة 4 أخرين اثر انهيار سور مخزن رمال بالبحيرة

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مصرع طفلة وإصابة 4 أخرين اثر انهيار سور مخزن رمال بالبحيرة مصرع طفلة وإصابة 4 أخرين اثر انهيار سور مخزن رمال بالبحيرة
لقيت طفلة لم تتعدى 5 سنوات مصرعها قبل قليل وأصيب 4 أخرين جراء انهيار سور مخزن رمال بمنطقة المكمورة بمدينة كفر الدوار.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة ، تلقى إخطارا من شرطة النجدة بالحادث وتبين من الفحص انهيار سور مخزن رمال بمنطقة المكمورة بمدينة كفر الدوار أسفر عن مصرع الطفلة إسراء عادل عبد المنعم، ومقيمة سيدى شحاتة كفر الدوار، وإصابة آلاء عادل عبد المنعم "5 سنوات" تؤام المتوفاة، وفاطمة على أحمد ، ونافع حمدى سمير ، وعبد الله محمد حسين " بكسور وجروح متفرقة بالجسم، وجار تحرير محضر بالواقعة.

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