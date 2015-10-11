أخبار عاجلة

كيف تم إحضار عرش بلقيس؟ -
مساء dmc - "غداً .... الذكرى الـــ 47 لمذبحة بحر البقر " -
مساء dmc - " إحتفالات يوم اليتيم في الجمعة الاولى من إبريل " -
القاهرة أبوظبي: نادي بلدية المحلة .. أحد الأندية الشعبية التي غابت عن الانظار -
مُلقي طفليه في ترعة بسوهاج: فارقا الحياة واسترحت من عنائهما -
وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية -
الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لإنبي -
مساء dmc - أبرز العناوين المؤلمة عن تعذيب الايتام بدور الايتام يقرأها أسامة كمال -
مساء dmc - الشرطة السويدية " قتلى وجرحى في عملية دهس بسيارة نقل بأحد شوارع ستوكهولم " -
القاهرة أبوظبي: م. شريف إسماعيل - رئيس الوزراء يفتتح المشروعات الجديدة بنادي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

رئيس الزمالك: اللاعب الذي يشارك في حملات انتخابية سيتعرض للإيقاف

Google+ Print
رئيس الزمالك: اللاعب الذي يشارك في حملات انتخابية سيتعرض للإيقاف رئيس الزمالك: اللاعب الذي يشارك في حملات انتخابية سيتعرض للإيقاف

أكد مرتضى منصور رئيس الزمالك أن أي لاعب من فريق كرة القدم سيشارك في حملات انتخابية سيتعرض للإيقاف.

وشوهد الثلاثي أحمد دويدار وحازم إمام وحمادة طلبه في مؤتمر انتخابي لأحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك من أجل الترشح لمجلس النواب.

وأوضح مرتضى منصور في تصريحات لقناة النهار أم نجله أحمد لم يستخدم أي لاعب في الزمالك في حملته الانتخابية.

وأضاف "حضرت هذا المؤتمر الانتخابي، ولم اشاهد أي لاعب هناك".

وأردف "سيتم معاقبة أي لاعب يزور المؤتمر الانتخابي ولو على سبيل الصدفة".

ويرى مرتضى منصور أن نجله لا يحتاج أن يحضر بلاعبين في مؤتمر انتخابي لدعمه.

وأتم رئيس الزمالك "نجلي أشهر من حمادة طلبه ومشهور للغاية في دائرته الانتخابية".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية

وزارة الرياضة تعتزم إنشاء أكاديمية لكرة القدم الأمريكية

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - الفنانة / هالة صدقي تمارس رياضة اليوجا مع بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي "

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

السفيرة عزيزة - بهارا سنج " مدرب اليوجا الهندي " ... ما هي رياضة اليوجا وما هي فوائدها

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب

خالد عبد العزيز: لا يوجد في العالم وزير رياضة يحل مجلس إدارة منتخب