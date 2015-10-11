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الإعلامي التونسي الطرهوني لـ في الجول: عن تنازل بيسيرو من أجل الأهلي

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الإعلامي التونسي الطرهوني لـ في الجول: عن تنازل بيسيرو من أجل الأهلي الإعلامي التونسي الطرهوني لـ في الجول: عن تنازل بيسيرو من أجل الأهلي

هل اختيار الأهلي لجوزيه بيسيرو ليكون هو المدير الفني الجديد للفريق صحيحا؟ وما هي أبرز مميزاته؟ كل هذا يجيب عنه الإعلامي التونسي كريم الطرهوني في حديثه لـFilGoal.com وذلك بحكم متابعته للدوري الإماراتي.

يؤمن الطرهوني أن بيسيرو مكسبا كبيرا للأهلي، مؤكدا في الوقت ذاته أن المدرب البرتغالي فاز بتدريب المارد الأحمر نظرا لعراقته وتاريخه الكبير.

وتحدث الإعلامي التونسي لـFilGoal.com قائلا:"أعرف بيسيرو جيدا وقابلته عدة مرات حينما كان مدربا للوحدة الإماراتي".

وأضاف"كان يحب الخيل وكان يحرص على متابعة سباقاتها أثناء وجوده في الإمارات".

وبسؤاله عن إمكانياته الفنية تحدث الطرهوني"بيسيرو انطلق بشكل قوي بعدما كان مساعدا لكارلوس كيروش في تدريب ريال مدريد".

وأكمل"هو ينتمي للمدرسة البرتغالية التي تعتمد على دفاع جيد وسرعة في أداء الهجوم وهذا ما سوف يفيد الأهلي بكل تأكيد".

وعن سبب إقالته من تدريب الوحدة أجاب"الإدارة أقالته بسبب اختلاف في وجهات النظر وتصريحه بأن الفريق يحتاج لضم لاعبين من أجل المنافسة على الألقاب، وذلك على الرغم من وجود الفريق في المراكز الثلاث الأولى في الدوري".

وأردف"بعد إقالته من تدريب الوحدة كان بيسيرو ينتظر الحصول على فرصة أخرى ولذلك قرر أن يستمر في الإمارات بعد أن أعجبته وأن ينتظر فرصة من فريق كبير، ومن هنا لاحت له فرصة التعاقد مع الأهلي".

وأتم"بيسيرو مدرب كبير، وقيمته كبيرة في سوق المديرين الفنيين، وتنازله عن جزء من راتبه لتدريب الأهلي أراه ذكاء كبير منه لأنه يعرف قيمة القلعة الحمراء جيدا".

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